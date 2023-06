Una toxicómana admite que mató a su vecina pero solo recuerda tener un cuchillo en la mano

Una toxicómana acusada de haber asesinado de 62 puñaladas a su vecina y de haberle robado la noche del 2 de noviembre de 2021, en el barrio de La Paterna de Las Palmas de Gran Canaria, ha admitido este lunes ante la Audiencia Provincial que la mató, aunque asegura que solo recuerda el charco de sangre que había en el suelo y que tenía un cuchillo en la mano.

En su declaración ante el Jurado en la primera jornada del juicio, la acusada, Yaiza R.F., de 43 años, ha pedido perdón y ha manifestado sentirse muy arrepentida: «Me siento muy mal, no me lo voy a perdonar en la vida. Me quería mucho y yo a ella, era como mi madre«.

La víctima, María Rosa C.S., de 69 años, le ayudaba tanto a ella como a sus dos hijos menores de los que se hacía cargo pese a su adicción a la droga.

Ampliar Acfi Press

La procesada se enfrenta a una condena de 23 años de prisión por el delito de asesinato con ensañamiento y a cuatro años y medio de cárcel por el de robo con violencia en casa habitada, por unos hechos que la fiscal Cristina Coterón considera que cometió la procesada, si bien en su actuación reconoce como atenuante su adicción a las drogas desde la adolescencia, pues tenía «levemente disminuidas sus facultades», ya que su intención era conseguir dinero para drogarse, ha señalado al tribunal.

La letrada de la defensa, María Teresa Guerra, tratará de demostrar en el juicio que la acusada «no es una psicópata al uso», sino una enferma y que cuando cometió los hechos actuó bajo la influencia de las drogas, pues que el que la finalidad era obtener dinero para drogarse está contrastado, ha apuntado.