Se cumplen 10 años del caso Marta del Castillo

Una investigación abierta

Las pocas esperanzas de la familia de Marta del Castillo están precisamente puestas en esta investigación abierta. Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, ha confesado que prácticamente ha "perdido la esperanza" de saber dónde está "el cuerpo sin vida" de su hija.

"Las leyes amparan a los delincuentes y las mentiras salen baratas", ha lamentado en una entrevista concedida a Europa Press, apuntando a estos motivos como causa de que su cadáver nunca se haya encontrado.

Con rotundidad, Eva Casanueva transmite que "hasta hace poco seguía manteniendo la esperanza" de conocer dónde escondieron el cuerpo de su hija tras ser asesinado. "A fecha de hoy, prácticamente he perdido la esperanza de saber dónde está el cuerpo, ha pasado mucho tiempo. La Policía ya no sabrá por dónde tirar, judicialmente el caso está cerrado y de estos individuos no espero nada, no espero un arrepentimiento, ni siquiera un anónimo que diga dónde está el cuerpo de mi niña", confiesa la madre de la joven sevillana.

"No espero nada de ninguno de ellos", ha insistido, recordando que el único contacto que han mantenido con los implicados fue el que tuvo su marido, Antonio del Castillo, con Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). La visita que coincidió con la última búsqueda del cuerpo conocida realizada por unidades de la Policía Nacional en una zona del río Guadalquivir que todavía no había sido rastreada, y que estaría situada en la dársena del río, en febrero de 2017.

En aquella visita, según Eva Casanueva, Carcaño confirmó que "la ultima versión que había dado es lo que había pasado" --en la que culpaba a su hermano de haber matado a Marta tras una pelea entre ambos hermanos en el piso--, así como que el cuerpo de su hija "no estaba en el río", sino que se refirió a "la finca Majaloba", donde supuestamente la habría llevado su hermano Francisco Javier Delgado. "Si no estaba allí es que mi hermano la ha tenido que cambiar de sitio", dijo Carcaño a Antonio del Castillo.