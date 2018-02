Se buscará en una cueva submarina

Detalla la existencia de una gruta bajo el mar que él solo dice conocer

En el acto celebrado ayer Miguel Ramos solo habló al principio del interrogatorio cuando la magistrada le preguntó si la letra del manuscrito era la suya, pero posteriormente y viendo el contenido del mismo, volvió a acogerse a su derecho de no declarar, algo que ha hecho desde que la investigación le señalara como el único acusado de la muerte de su expareja sentimental. Además, ayer también fue citada a declarar la hija del sospechoso, menor de edad, que al igual que su padre, se negó a responder a las preguntas de la magistrada.

El auto añade que no puede «dar ninguna verosimilitud» a lo declarado ayer «por el investigado en sede judicial», ya que Miguel Ramos «desde un primer momento ha faltado a la verdad en innumerables ocasiones, desde la geolocalización de los teléfonos el día de la desaparición de la Sra. Juana, hasta el día de hoy». Por ello, el Juzgado ha ordenado la realización de una pericial caligráfica «para que no quede la más mínima duda de que su contenido ha sido realizado por el investigado y así avanzar en la investigación», reza el auto judicial.

En el interrogatorio y según el auto dictado por la magistrada Auxiliadora Díaz, el sospechoso «al exhibirle una libreta manuscrita, no negó categóricamente que esa fuera su letra, es más, dijo que probablemente sí, pero al leerle su contenido, inmediatamente lo negó», dice el documento. Por ello, la magistrada titular entiende que «este texto hace pensar, que quizás, el investigado ha hecho desaparecer el cuerpo de su expareja de la misma manera, que según él, hizo con la alianza de su primer matrimonio».

‘Ahogó’ su anterior matrimonio

En la foto inferior, el manuscrito escrito supuestamente por Miguel Ramos en el que detalla como ahogó, en sentido figurado, su anterior matrimonio. Esta es la transcripción: «Tu dises que no nos hemos faltado el respeto llopienso quesi nos hemos dillo detodo con palabras esta claro que cuando se pierde el respeto se pierde todo. y mas si llano hay filin entre nosotros. Nos hase falta mullo para volver haser los que heramos ylusionados y enamorados que cosa yanose nilo queeso sinifica. Tevoy hadecir lo que llo hise con mi alianza de casado cuando vi que haquello nofunciono mela quite la amarre aunplomo grande y me fuy de pesca sumarina vaje unos 5 o 6 metros y lameti en una cueva vajo el mar que ño solo se don de esta. hay undio mi matrimonio llo lo haogue».