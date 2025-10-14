Sancionado por volar un dron cerca del Aeropuerto de Fuerteventura y ocasionar varios desvíos y retrasos El piloto del dron manifestó desconocer la normativa aplicable.

La Guardia Civil identifica y sanciona a un piloto de dron por volar en zona restringida cerca del Aeropuerto de Fuerteventura

Ep Puerto del Rosario Martes, 14 de octubre 2025, 15:26

La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en Puerto del Rosario (Fuerteventura) identificó y sancionó a un varón por volar un dron sin autorización a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura, lo que conllevó el desvío de varios vuelos comerciales.

Así lo ha informado la Benemérita en una nota de prensa en la que agrega que, en concreto, el aparato operaba dentro de una Zona Controlled Traffic Region (CTR), un espacio aéreo controlado que rodea a los aeropuertos para garantizar la seguridad de las aeronaves tripuladas, especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje.

En este sentido, dichas zonas restringen el vuelo de drones a menos que se obtenga un permiso explícito del control de tráfico aéreo.

Por su parte, la alerta fue recibida por la Guardia Civil a través del personal del Aeropuerto, que observó el dron volando a baja altura y en perpendicular a las pistas.

OCASIONÓ DOS DESVÍOS Y CUATRO RETRASOS

Esta actividad, además de vulnerar la normativa vigente sobre aeronaves no tripuladas, generó una situación de riesgo al provocar el desvío de dos vuelos hacia Gran Canaria y la demora en el aterrizaje y despegue de otros cuatro vuelos.

De inmediato, como medida de seguridad, se suspendieron temporalmente todas las operaciones del aeropuerto entre las 07.00 y las 08.10 horas, afectando a unas 600 personas.

Una patrulla de la especialidad Fiscal y de Fronteras (PAFIF) se desplazó al lugar y localizó al responsable, quien operaba un dron de la marca DJI, modelo FLIP y 249 gramos de peso, en un espacio aéreo restringido sin la autorización del control de tráfico aéreo. El piloto manifestó desconocer la normativa aplicable.

La Guardia Civil identifica y sanciona a un piloto de dron por volar en zona restringida cerca del Aeropuerto de Fuerteventura

Finalmente, los hechos constituyen una infracción muy grave conforme al artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por el incumplimiento de las limitaciones operativas en materia de servidumbres aeronáuticas y uso del espacio aéreo.