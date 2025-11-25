Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes a plena luz del día y en una zona céntrica de la capital grancanaria | Dos de los tres implicados fueron detenidos por la Policía Local

Imagen del momento en el que los ladrones introducen una de los motos dentro del furgón.

El pasado viernes, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo a dos hombres por el robo de varias motos en la zona de Mesa y López, con un furgón también robado previamente. Gracias a un vídeo publicado en la red social 'X', se ha podido observar el momento en el que los implicados meten una de las motos en el vehículo.

A plena luz del día y sin miedo a ser vistos, estos tres hombres pararon el furgón robado en medio de la calle y se dirigieron rápidamente a una de las motocicletas que se encontraban aparcadas. Tras coger una de ellas, no dudaron en introducirla dentro del vehículo y marcharse como si nada hubiera pasado.

Momento de la fuga

La Policía Local había sido informada de que varios hombres habían sido vistos metiendo una moto en un furgón blanco por Mesa y López. Pero fueron los agentes de la Policía Nacional los que localizaron al furgón esa misma tarde por La Minilla.

Tras dar el aviso, la Policía Local se dirigió hacia el lugar y cuando iban circulando por la GC-23, observaron al furgón en sentido contrario y con la puerta trasera abierta.

Los agentes activaron las señales luminosas y le dieron señal de parada pero el conductor hizo caso omiso y aceleró, lo que provocó el inicio de la persecución.

Al llegar a la altura de la rotonda de La Ballena el conductor del furgón hace un amago de salir hacia La Feria, pero al final sigue recto por la GC-23 dando un volantazo y chocando por primera vez con el coche de la policía.

Superada la rotonda de La Ballena el furgón aminora su velocidad, pega un volantazo y entra en dirección contraria por el ramal de acceso a la autovía hasta llegar a la rotonda de La Ballena. Esto obligó a varios conductores que circulaban por la vía a apartarse a un lado para evitar ser embestidos.

A la altura del supermercado Aldi, el vehículo fue interceptado después de que no pudiera pasar por la presencia de varios coches que estaban esperando en el semáforo rojo.

Debido a lo repentino de la aparición del furgón, una mujer de avanzada edad que en ese momento estaba cruzando la calle se tropezó y se dio un golpe contra el suelo.

En ese momento uno de los agentes sale del coche y abre la puerta del furgón para tratar de evitar que siga circulando pero el intento fue infructuoso.

Ampliar

Al emprender la huida el furgón deja caer una de las motos en la confluencia con la calle Alfredo Martín Reyes y embiste de manera agresiva al coche de la Policía Local, donde solo había un agente porque el otro estaba auxiliando a la señora caída.

El furgón en el que viajaban tres personas, dos en la parte delantera y una en la trasera, fue abandonado finalmente en la calle Luis Correa Medina con una de las motos dentro.

Una unidad de la Policía Local que había acudido en apoyo del operativo logró localizar a dos individuos que huían en una actitud sospechosa por la calle Virgen de las Angustias. Aunque el tercer sujeto no pudo ser localizado, los agentes sí lograron identificar a los otros dos ocupantes del furgón por la descripción que habían recibido.

En ese momento se detiene a los dos individuos mientras el otro agente acompaña a la mujer herida al Centro de Salud de La Feria.

Ya en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía se logra comprobar que el furgón había sido robado a principios de este mes de noviembre. En cuanto a las dos motos, no figuraban como sustraídas pero sus titulares no eran ninguno de los detenidos.

Ampliar