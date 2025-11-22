Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado Los dos detenidos circularon en dirección contraria, chocaron con un coche de la Policía y tiraron a una señora

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:47 | Actualizado 15:12h.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la tarde de este viernes a dos hombres que protagonizaron una espectacular fuga por la ciudad a bordo de un furgón robado en el que llevaban dos motos a nombres de otras personas.

Los agentes de la Policía Local tenían conocimiento de que dos jóvenes habían sido vistos en Las Alcaravaneras metiendo una moto en un furgón blanco.

La Policía Nacional informó por la tarde de que habían visto al furgón blanco circulando por La Minilla. Por este motivo agentes de la Policía local se dirigieron al lugar y cuando iban circulando por la GC-23 observaron al furgón en sentido contrario y con la puerta trasera abierta.

Los policías activaron las señales luminosas y le dieron señal de parada pero el conductor hizo caso omiso y aceleró, lo que provocó el inicio de la persecución.

Al llegar a la altura de la rotonda de La Ballena el conductor del furgón hace un amago de salir hacia La Feria, pero al final sigue recto por la GC-23 dando un volantazo y chocando por primera vez con el coche de la policía.

Superada la rotonda de La Ballena el furgón aminora su velocidad, pega un volantazo y entra en dirección contraria por el ramal de acceso a la autovía hasta llegar a la rotonda de La Ballena. Esto obligó a varios conductores que circulaban por la vía a apartarse a un lado para evitar ser embestidos.

La persecución se retomó entonces por la Carretera General del Norte donde el conductor del furgón se saltó varios semáforos en rojo lo que hizo que algunos peatones tuvieran que echarse a un lado para evitar ser atropellados.

A la altura del supermercado Aldi el vehículo fue interceptado después de que no pudiera pasar por la presencia de varios coches que estaban esperando en el semáforo rojo.

Debido a lo repentino de la aparición del furgón, una mujer de avanzada edad que en ese momento estaba cruzando la calle se tropezó y se dio un golpe contra el suelo.

En ese momento uno de los agentes sale del coche y abre la puerta del furgón para tratar de evitar que siga circulando pero el intento fue infructuoso.

Al emprender la huida el furgón deja caer una de las motos en la confluencia con la calle Alfredo Martín Reyes y embiste de manera agresiva al coche de la Policía Local, donde solo había un agente porque el otro estaba auxiliando a la señora caída.

El furgón en el que viajaban tres personas, dos en la parte delantera y una en la trasera, fue abandonado finalmente en la calle Luis Correa Medina con una de las motos dentro.

Una unidad de la Policía Local que había acudido en apoyo del operativo logró localizar a dos individuos que huían en una actitud sospechosa por la calle Virgen de las Angustias.

Aunque el tercer sujeto no pudo ser localizado, los agentes sí lograron identificar a los otros dos ocupantes del furgón por la descripción que habían recibido.

En ese momento se detiene a los dos individuos mientras el otro agente acompaña a la mujer herida al Centro de Salud de La Feria.

Ya en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía se logra comprobar que el furgón había sido robado a principios de este mes de noviembre.

En cuanto a las dos motos no figuraban como sustraídas pero sus titulares no eran ninguno de los detenidos.