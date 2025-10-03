Retenciones en la GC-1: la colisión de dos turismos a la altura de Telde provoca largas colas

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC.

Hasta el momento no se han registrado heridos

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:53

Un accidente entre dos vehículos en la GC-1 a la altura de Las Remudas, a la altura de Telde, dirección sur, en la tarde de este viernes ha ocasionado largas retenciones en la vía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Hasta el momento no se han registrado heridos.

