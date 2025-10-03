Retenciones en la GC-1: la colisión de dos turismos a la altura de Telde provoca largas colas Hasta el momento no se han registrado heridos

Un accidente entre dos vehículos en la GC-1 a la altura de Las Remudas, a la altura de Telde, dirección sur, en la tarde de este viernes ha ocasionado largas retenciones en la vía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Hasta el momento no se han registrado heridos.

