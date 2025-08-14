Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Helicóptero medicalizado traslada al hombre socorrido al hospital C7

Rescatado un hombre que casi se ahoga en el sur de Gran Canaria

La víctima fue trasladada en helicóptero del SUC tras sufrir un semiahogamiento en la playa de Montaña Arena, en San Bartolomé de Tirajana

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:48

Un hombre ha tenido que ser rescatado este miércoles en un helicóptero medicalizado del SUC tras sufrir un semiahogamiento en la playa de Montaña Arena, en San Bartolomé de Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Sobre las 12:46 horas, el servicio de emergencias recibió una alerta comunicando el incidente, que activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Dos personas que se identificaron en el lugar como personal sanitario le prestaron la primera atención al afectado, que fue sacado del agua por otros bañistas. Una vez en la zona, el personal del helicóptero medicalizado del SUC valoró y asistió al afectado, que presentó síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado, y fue trasladado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas y Bomberos del municipio colaboraron con el personal del SUC en el lugar.

Publicidad

