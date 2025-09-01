Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de las instalaciones tras sofocar el incendio. C7

Así quedaron las instalaciones de tratamiento de agua cercanas al Teatro Pérez Galdós tras el incendio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Emalsa evalúan ahora los daños tras sofocar las llamas la madrugada de este lunes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:50

El voraz incendio declarado en la noche de este domingo en las inmediaciones de la estación de guaguas situada frente al Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, quedó extinguido de madrugada tras varias horas de trabajo de los efectivos de bomberos.

C7

Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, se originaron en las instalaciones de tratamiento y desodorización de aguas gestionadas por Emalsa, lo que generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la capital. Numerosos vecinos salieron de sus viviendas alarmados por el fuego, mientras agentes de la Policía Local cortaron el tráfico en la zona para facilitar las labores de extinción.

Una vez sofocado el fuego en la madrugada de este lunes, Emalsa y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inician la valoración de los daños para determinar el alcance de los desperfectos y planificar las actuaciones necesarias.

