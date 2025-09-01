Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de septiembre de 2025
Imagen del incendio. C7

Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós

Los bomberos trabajaban en la noche de este domingo para extinguir las llamas y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria cortó la circulación

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:04

Efectivos de Bomberos y de la Policía Local de Las Palmas se desplazaron en la noche de este domingo a las proximidades de la estación de guaguas frente al Teatro Peréz Galdós para combatir un voraz incendio que afectaba a las instalaciones de tratamiento y desodorización de aguas que hay en la zona y que gestiona Emalsa.

Las llamas eran de varios metros de altura y numerosos vecinos salieron de sus viviendas alertados por el fuego y la columna de humo. Agentes de la Policía Local cortaron el tráfico para facilitar el trabajo de los bomberos. Al cierre de esta edición continuaban los trabajos de lucha contra el fuego.

En 2023 ya hubo un incendio en el mismo punto, que provocó daños de consideración en la estación de bombeo de aguas y el equipamiento encargado de aminorar los malos olores. Se trata de instalaciones que tienen como finalidad filtrar el aire. Ya en aquel incendio de hace años la intensidad de las llamas obligó a desalojar la estación de Guaguas Municipales.

