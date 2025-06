Presumían de ricos y de listos y dejaron demasiadas huellas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de junio 2025, 17:04 Comenta Compartir

Se estaban haciendo de oro a cuenta de las ilusiones de enriquecerse de miles de personas en medio mundo, presumían en redes sociales de los ingresos que conseguían y, sobre todo, dejaban demasiadas huellas de sus actividades. Así puede resumirse el devenir de los investigados por la Audiencia Nacional por una macroestafa internacional vinculada a la plataforma de criptomonedas Fx Winning, una operación que el pasado miércoles derivó en cinco detenciones practicadas por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, contando con la colaboración en Gran Canaria de agentes de la Comandancia de Las Palmas.

Entre los detenidos en Gran Canaria se encuentra, según avanzó Televisión Canaria, Juan Faber, al que se considera como uno de los principales responsables de la presunta red delictivas. Agentes de la Unidad Central Operativa estuvieron durante horas en el registro en su domicilio, de donde se le vio salir acompañados por los guardias civiles.

El canario David Merino se señalado por las plataformas de afectados por la estafa como otro de los líderes de la trama. Su paradero es un misterio, si bien algunas fuentes lo sitúan en Dubái.

Según las organizaciones de afectados por la macroestafa, la plataforma de compraventa de criptomonedas FX Winning fue creada por David Merino Quintana y Teo Zúñiga Arredondo en el mes de abril 2020, al igual que las mercantiles We Are Turbo y TWT Advisors MX, que «servían de captadoras de inversiones para la plataforma de inversión». Cabe reseñar que FX Winning y TWT Advisors MX comparten la misma sede en Hong Kong.

Una de las agrupaciones de querellantes advirtió de la estrategia dilatoria de la trama: «Por parte de las mercantiles estafadoras y sus responsables se está requiriendo información personal a los inversores con el único objetivo de hacer pasar el tiempo y desviar los capitales estafados, además de poder de paso vender estos datos personales que les están facilitando (...) Desde FX Winning y las distintas captadoras/intermediarias se ha hecho creer a los afectados que estaban invirtiendo en un producto financiero solvente y rentable, cuando la realidad es que su dinero jamás se invirtió, yendo a parar a un sistema de estafa Ponzi que jamás generó beneficio alguno, y que cayó en el momento en el que se dio la voz de alarma al respecto de su falta de licencias y advertencias por parte de organismos de control de mercados».

Según el bufete Aránguez, que representa a muchos de los afectados, la estafa se habría iniciado en Gran Canaria y principalmente se comercializaba a través de una empresa llamada We are Turbo. Pero Turbo solo era un proyecto del propio estafador [Davi Merino], aunque utilizaba testaferros como Juan Faber Esquivel y ocultaba la titularidad real de su principal sociedad residenciándola en Hong Kong (porque su registro mercantil no es accesible al público sin el previo pago de una tasa).

Por supuesto, no tenían ninguna actividad, empleados, clientes u operaciones en China (...) Muy pronto este engaño cobró dimensión internacional, porque David Merino impulsó un sistema de comercialización de su inexistente producto financiero a través de un sistema de 'franquicias criminales' que le representaban en múltiples países (las denominadas MAM)».

Uno de los estafados en las islas, declaró a Televisión Canaria que había perdido 5.000 euros y que confiaba en que con la detención de Faber se empiece a hacer justicia.