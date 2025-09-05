La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria «No podía mantenerse en pie» La embarcación hallada al sur de Gran Canaria centra la atención de medios como The Sun y BBC, que recogen las incógnitas y la preocupación de la familia

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:28

El hallazgo del velero que apareció a la deriva este verano a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria, perteneciente a James Nunan, británico de 34 años, ha generado gran expectación en Reino Unido, donde la prensa nacional ha seguido el caso con especial atención, dedicándole espacio en sus principales portadas.

El 25 de agosto, la embarcación de Nunan fue hallada cerca de las costas canarias siete días después de su última comunicación con la familia, el 18 de agosto. En el velero no había rastro de tripulantes, pero sí su perra Thumbelina —«Pulgarcita» en inglés—, encontrada sana y salva.

La historia ha despertado la curiosidad de la prensa británica, que pone en duda la causalidad de los hechos. Algunas cabeceras apuntan a «agujeros» en la línea de lo acontecido aquella noche y otras se atreven a hablar de un posible crimen.

The Sun indica en uno de sus titulares: «La familia del marinero británico desaparecido James Nunan teme que haya habido un crimen en su desaparición y su hermana ruega: 'Por favor, sigan buscando'», señala.

La línea temporal de los hechos

Todo comenzó el marzo pasado cuando Nunan zarpó desde su Reino Unido natal con un objetivo ambicioso: dar la vuelta al mundo en solitario en su velero. Un proyecto que le había requerido esfuerzo y sacrificio, financiado con cinco meses y medio de trabajo como albañil, según recoge Metro.

Efe

Las últimas horas de James tienen un cierto aura de incógnita. Tal y como recoge la BBC, el 18 de agosto Munan se grababa dándose un paseo por la playa capitalina de El Confital. Su siguiente paso conocido es en el bar Paddy's Anchor de Las Canteras, una estancia en el establecimiento en la que se comenta que pudo haber confesado a un cliente su intención de poner rumbo hacía Lanzarote, recalcan desde Metro o BBC.

Tras salir del pub irlandés junto a la playa capitalina, James caminó unos minutos hasta el Rico Döner Kebap, donde llegó a las 22:39 horas para comprarse la cena. Las cámaras del local lo captaron con el pasaporte colgado del cuello y una mochila, como recoge en sus páginas People. Su evidente estado de embriaguez llamó la atención del personal. Según relatan a The Sun, «estaba muy borracho y le costaba mantenerse en pie. Le pedí que se quedara afuera, en la acera, mientras preparaba su kebab». Fue en esos instantes cuando las cámaras de seguridad no pudieron registrar cómo alguien supuestamente le robaba la mochila y el pasaporte antes de que pudiera recibir su pedido. Un hurto que fue notificado en el consulado irlandés al día siguiente. «No sé a dónde fue después de salir de aquí y no lo volví a ver», agregaron los trabajadores.

Ampliar Ariadna Ruíz

La familia pide profundizar en la investigación

La hermana de James Nunan, Nikita Goddard, asegura a diversos medios británicos que, aunque su hermano había bebido, no cree que se hubiera aventurado imprudentemente a navegar de noche. «No tiene sentido que digan que se cayó por la borda por estar borracho; hay demasiados vacíos en esta historia», afirma.

Su hermana, declaró a The Telegraph: «la última vez que habló con él fue el 18 de agosto, un lunes, y para el miércoles, mi madre empezó a preocuparse un poco. Creo que fue el viernes 22 de agosto cuando lo reportó como desaparecido».

Dos días después, entre el 24 y 25 de agosto, se recibe una 'llamada pan-pan' relacionada con la embarcación de James. Esta señal, utilizada en radio internacional en ámbitos marítimos y aeronáuticos, advierte de una situación de emergencia, aunque no implica un peligro inmediato para la vida.

Finalmente, Salvamento Marítimo localiza el velero a 94 kilómetros al sur de la costa de Gran Canaria. La embarcación es remolcada hasta el puerto más cercano, en Arguineguín, sin tripulantes a bordo, solo Pulgarcita, a pesar de que en un primer momento no se le localizó en el interior del barco.

A día de hoy, el padre de James Nunan se encuentra en Gran Canaria en busca de pistas que permitan dar con el paradero de su hijo, según confirma The Telegraph. Además, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo ha asegurado que colaboran activamente en la investigación, tal como señala el mismo medio.

«Hay muchas preguntas en el aire», declaró Goddard, señalando que su vida se ha visto sumida en un «caos». «Se ha vuelto una locura, como mínimo. No ha sido fácil», añadió. Por su parte, un portavoz de la policía de Essex indicó que mantienen contacto constante con Interpol y con las autoridades españolas. La familia, en declaraciones a la BBC, afirmó: «Esperamos sinceramente que James pueda ser localizado sano y salvo lo antes posible».