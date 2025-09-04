Hallan al sur de Canarias abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido El avión de búsquedas de la sociedad estatal Sasemar 101 avistó la embarcación mientras realizaba un servicio al sur de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025

Salvamento Marítimo ha encontrado a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria, abandonado y a la deriva, el velero de un joven británico que está desaparecido desde el 18 de agosto y que había contado a su familia que pretendía cruzar el Atlántico acompañado solo con su perra, que seguía en el barco.

Según han confirmado fuentes de Salvamento a EFE, el velero fue localizado el pasado 25 de agosto, después de que la familia de James Nunan, de 34 años, avisara por redes sociales de que no sabía nada de él desde que cenó en Las Palmas de Gran Canaria la noche del 18 de agosto, en el paseo de la playa de Las Canteras.

El avión de búsquedas de la sociedad estatal Sasemar 101 avistó la embarcación mientras realizaba un servicio al sur de Canarias, en unas condiciones que sugerían que no había ningún tripulante a bordo.

Por ese motivo, Salvamento Marítimo le pidió a un buque que estaba en la proximidades que hiciera señales al velero para comprobar si aparecía algún tripulante, pero no fue así.

Entonces, se envió a su encuentro a la Salvamar Macondo, que confirmó que no había ninguna persona a bordo y remolcó la embarcación hasta el puerto de Arguineguín.

En el velero, no obstante, Salvamento encontró una perrita que, según ha explicado en Facebook la hermana del desaparecido, se llama Thumbelina (Pulgarcita, en inglés) y viajaba con él.

Salvamento ha indicado que el animal estaba en buenas condiciones cuando fue hallado por el personal de la Salvamar Macondo y actualmente se encuentra en la perrera municipal de Mogán.

La hermana de James Nunan avisó en redes sociales que su hermano fue visto por última vez el pasado 18 de agosto, a las 22.39 en el paseo de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, en el norte de la isla, ya que fue a esa hora cuando se registró el uso de su tarjeta bancaria en un restaurante de comida rápida.

Igualmente, indicó que ese mismo día a las 18.16 horas grabó una transmisión en directo para sus redes sociales en una ubicación que podría ser El Confital (zona de la costa muy próxima a la anterior).

La hermana ha reiterado también el redes sociales que creen que el 18 de agosto le robaron a James la mochila y el pasaporte.

La Guardia Civil ha confirmado a EFE que ha hecho cargo de la investigación sobre la desaparición del James Nunan, pero ha declinado ofrecer por el momento ningún detalle del resultado de sus pesquisas.