Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín

La Policía Local de Mogán detuvo a un hombre que conducía de manera irresponsable bajo los efectos del alcohol y las drogas en el municipio de Mogán. Sobre el detenido pesaba una orden de búsqueda, captura e ingreso a prisión del Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas en Canaria desde el pasado 17 de julio.

La detención tuvo lugar el pasado 15 de agosto, cuando en torno a las 21:00 la Policía Local recibió una aviso de que un vehículo circulaba de forma temeraria en la Calle Alcalde Paco González de Arguineguín, según han explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Cuando los agentes llegaron al lugar, intentaron darle el alto a través de señales acústicas y luminosas, pero el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida a alta velocidad y en sentido contrario a la marcha. Esta maniobra obligó a otros vehículos a desviarse y detenerse para evitar un accidente.

Posteriormente, el individuo tomó la salida de la GC-500 hacia la zona de acampada de Pasito Blanco y accedió a una vía secundaria sin asfaltar y con escasa iluminación. En ese lugar, colisionó contra una cadena que cerraba el acceso a una propiedad privada. Tras el impacto, abandonó el vehículo y huyó a pie por el barranco. A pocos metros del lugar, localizaron al acompañante del conductor, quien estaba asustado y se mostró colaborativo con los agentes.

En el interior del coche, los agentes localizaron varias botellas de bebidas alcohólicas, así como un martillo y varios destornilladores.

A la búsqueda del detenido se unió una patrulla de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, que se dirigió a la zona de Pedrazo Alto, ya que el sospechoso había puesto rumbo hacia la urbanización e ingresado en una de las viviendas.

Los agentes fueron hasta el lugar y finalmente el individuo fue detenido. El varón fue llevado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la tramitación de las correspondientes diligencias y su posterior traslado al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico.

