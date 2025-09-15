Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de la zona del siniestro. TeldeActualidad

Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde–Valsequillo

El siniestro ocurrió este lunes durante los trabajos de ensanche de la GC-41 | La víctima quedó atrapada tras el vuelco de la máquina

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:13

Un trágico accidente laboral se produjo este lunes en las obras de ensanche de la carretera GC-41, que conecta Telde con Valsequillo. Según avanzó TeldeActualidad, un operario falleció tras precipitarse con la excavadora que manejaba por una ladera de difícil acceso.

El suceso tuvo lugar mientras se desarrollaban trabajos de ampliación de la vía. Por motivos que aún se investigan, la maquinaria perdió estabilidad y cayó varios metros, dejando atrapado al trabajador en su interior. Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, nada pudieron hacer por salvar su vida.

La complicada orografía de la zona ha dificultado tanto las labores de rescate como la retirada de la excavadora, que permanece en un área de difícil acceso. La Guardia Civil y técnicos de seguridad laboral investigan ahora las circunstancias del accidente.

Las obras de mejora de la GC-41 son consideradas clave para reforzar la conexión entre Telde y Valsequillo, pero este trágico suceso ha teñido de luto la jornada y ha generado consternación entre los trabajadores de la obra y los vecinos de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  3. 3 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  4. 4 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  5. 5 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  6. 6 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  7. 7 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  8. 8 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  9. 9 Viera y Jesé, a fuego lento
  10. 10

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde–Valsequillo

Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde–Valsequillo