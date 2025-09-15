Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde–Valsequillo El siniestro ocurrió este lunes durante los trabajos de ensanche de la GC-41 | La víctima quedó atrapada tras el vuelco de la máquina

CANARIAS7 Telde Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:13

Un trágico accidente laboral se produjo este lunes en las obras de ensanche de la carretera GC-41, que conecta Telde con Valsequillo. Según avanzó TeldeActualidad, un operario falleció tras precipitarse con la excavadora que manejaba por una ladera de difícil acceso.

El suceso tuvo lugar mientras se desarrollaban trabajos de ampliación de la vía. Por motivos que aún se investigan, la maquinaria perdió estabilidad y cayó varios metros, dejando atrapado al trabajador en su interior. Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, nada pudieron hacer por salvar su vida.

La complicada orografía de la zona ha dificultado tanto las labores de rescate como la retirada de la excavadora, que permanece en un área de difícil acceso. La Guardia Civil y técnicos de seguridad laboral investigan ahora las circunstancias del accidente.

Las obras de mejora de la GC-41 son consideradas clave para reforzar la conexión entre Telde y Valsequillo, pero este trágico suceso ha teñido de luto la jornada y ha generado consternación entre los trabajadores de la obra y los vecinos de la zona.