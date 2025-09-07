Un niño de 6 años, herido moderado tras ser atropellado en Arrecife El menor sufrió un traumatismo facial

Europa Press Arrecife Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Un niño de 6 años resultó herido moderado tras ser atropellado sobre las 22.20 horas de ayer sábado por un turismo en la Calle La Seguidilla, del municipio de Arrecife (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al menor, que sufrió un traumatismo facial de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Mientras, agentes de la Policía Local de Arrecife se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.