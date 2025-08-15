Una mujer es rescatada tras sufir una caída en una zona de difícil acceso en Tenerife El rescate se produjo en la playa de Roque Bermejo por los bomberos de Tenerife y el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES)

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Viernes, 15 de agosto 2025, 14:28 | Actualizado 14:46h.

Una mujer de 45 años ha sido rescatada este viernes tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en la playa de Roque Bermejo, municipio de Santa Cruz de Tenerife. En el momento inicial de la asistencia, la víctima presentó un traumatismo de caracter moderado en la pierna.

Tras una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias alrededor de las 3:34 h de la madrugada, se activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Los bomberos accedieron hasta el lugar en el que se encontraba la mujer accidentada y le prestaron la primera asistencia.

Teniendo en cuenta la zona en la que se encontraba y la falta de luz para realizar el rescate en condiciones de seguridad, se pospuso su evacuación a esta mañana y se solicitó al Centro Coordinador la intervención de un recurso aéreo. Con la luz del día, los bomberos, que se mantuvieron junto a la afectada durante la noche, la trasladaron en camilla hasta una zona segura.

Los bomberos de Tenerife y el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) trasladaron a la mujer en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Una vez en tierra, el personal del SUC asistió a la afectada y la trasladó hasta el hospital mecionado.

La Policía Portuaria fue quien habilitó la helisuperficie de la instalación y aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero de rescate.