Última hora Muere el conductor de un coche tras chocar con una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
Imagen de la guagua accidentada en la GC-500.
Muere una persona en un choque entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande

El siniestro, ocurrido en el cruce del Vertedero, deja además a dos heridos graves trasladados al Hospital Insular, uno de ellos el chófer de la guagua, y al menos ocho heridos más

Helena Victoria Falcón Santana

San Bartolomé de Tirajana

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:19

Un hombre ha fallecido y ocho personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, tras una colisión entre un turismo y una guagua de Global registrada este jueves 16 de octubre en la GC-500, a la altura del cruce del Vertedero, en la zona de Juan Grande, municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El fallecido es el conductor del turismo, mientras que uno de los heridos graves es el chófer de la guagua, en la que viajaban alrededor de 20 pasajeros.

El siniestro se produjo a mediodía, cuando, por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron frontalmente, provocando un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Consorcio de Gran Canaria, que trabajaron de manera coordinada para asistir a los afectados y restablecer la circulación en la vía.

En total, diez personas fueron trasladadas a distintos hospitales de Gran Canaria con lesiones de carácter moderado, entre ellos el Hospital Insular y el Hospital Doctor Negrín, mientras que el resto de los pasajeros de la guagua, una veintena en total, no presentan lesiones de gravedad, cuatro de ellos no precisaron traslado.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las causas que provocaron la colisión.

