Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Imagen del interno fallecido este martes en el Centro Penitenciario de Las Palmas II. C7

Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica

El recluso fue trasladado al Hospital Insular en parada cardiorrespiratoria, donde no pudieron reanimarlo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:48

Un interno del Centro Penitenciario de Las Palmas II falleció este martes tras varios días solicitando asistencia médica en la enfermería del centro, según confirmaron fuentes penitenciarias.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el recluso, identificado como DAC, acudió en repetidas ocasiones a los servicios médicos aquejado de fuertes dolencias, aunque nunca se logró identificar la causa real de su malestar ni se ordenó su traslado a un hospital a tiempo.

Finalmente, en la misma jornada de su fallecimiento, fue derivado de urgencia al Hospital Insular de Gran Canaria. Llegó en parada cardiorrespiratoria y, pese a los esfuerzos del personal sanitario, no pudo ser reanimado.

