Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba La patronal Asofuer destaca su contribución al desarrollo inmobiliario y turístico de la isla de Fuerteventura

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 22:05 Comenta Compartir

Asofuer, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, hizo público este sábado su más profundo dolor y condolencias tras el fallecimiento en A Coruña del empresario gallego Ángel Jove Capellán, presidente del grupo Anjoca y fundador de la cadena hotelera Hoteles Elba .

Jove Capellán, de 86 años, fue, según Asofuer, «una figura participe del desarrollo y transformación del sector turístico en Fuerteventura en el municipio de Antigua», donde el grupo Anjoca gestiona actualmente seis hoteles -entre ellos el Elba Palace Golf Boutique Hotel, Elba Sara Beach & Golf Resort, Elba Carlota Beach & Golf Resort, Elba Castillo San Jorge & Antigua Suite Hotel, Elba Lucía Sport & Suite Hotel y el Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort- y está construyendo un séptimo establecimiento en Corralejo, previsto para abrir en 2026 .

Desde Asofuer destacaron «su contribución a la isla de Fuerteventura como un destino turístico de referencia. La expansión de Hoteles Elba no solo generó actividad económica y empleo, sino que también fortaleció el tejido empresarial y social de nuestra isla».

Asimismo, reconocieron su trayectoria como empresario «y su compromiso con la comunidad, tanto en Galicia como en nuestras isla. En este difícil momento, Asofuer manifiesta su solidaridad y cercanía a la familia, amigos y equipo del grupo Anjoca - Elba. Nuestra asociación se une a las muestras de condolencia y recuerda con gratitud el legado que Ángel Jove Capellán deja en el sector turístico de Fuerteventura, cuyos beneficios perdurarán y continuarán inspirando a futuras generaciones».

Jove Capellán fundó su primera empresa a los 20 años en el ámbito de la construcción que luego fue ampliando con negocios de promoción.

Más adelante, extendería el negocio a sectores como el hotelero, con la cadena Elba, los centros comerciales, los residenciales geriátricos, energías renovables y tratamiento y gestión de aguas.

Anjoca es actualmente un holding con más de 60 años de trayectoria, una plantilla cercana a los 2.000 empleados y numerosos proyectos hoteleros, comerciales y de agua en la península e islas Baleares y Canarias.

«La historia profesional de Ángel Jove es la de un hombre emprendedor, en muchos aspectos adelantado a su tiempo. Su visión e intuición empresarial, unido a su exigencia personal y al carácter innovador y flexibilidad de su organización, ha hecho posible marcar diferencias competitivas», destaca la nota difundida este sábado.

Involucrado en diversas causas sociales, había recibido distinciones como la de Empresario del año, otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid en el año 2020.

Temas

Obituarios