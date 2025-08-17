Un motorista sufre heridas graves en un accidente de tráfico en Lanzarote
El hombre, de 63 años, presentaba policontusiones y fue trasladado al hospital
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 17 de agosto 2025, 13:52
Un hombre de 63 años sufrió heridas de carácter grave en la zona de Ye, en el municipio lanzaroteño de Haría, como consecuencia de un accidente de tráfico en el que se vio involucrado cuando conducía una moto este domingo, en torno a las 11.25 horas.
El Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias informa de que el motorista presentaba politraumatismos de carácter grave, de ahí que fueron trasladado en ambulancia medicalizada del Serivico de Urgencias Canario al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
