Imagen de archivo del Hospital Insular. Juan Carlos Alonso

Un motorista resulta herido grave tras chocar con un coche en Telde

Ha sido trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Un motorista ha resultado herido de gravedad este jueves tras chocar con un coche en Telde, Gran Canaria. El herido ha sido trasladado al Hospital Insular.

Según ha informado el 112, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) ha recibido una alerta a las 12.43 en la que se informaba de un accidente por colisión en la calle El Roso del municipio teldense.

Se ha activado a la Policía Local, que se ha encargado de las diligencias, y dos ambulancias (una medicalizada y otra de soporte vital básico), que a su llegada han encontrado al motorista, de 26 años, con traumatismos de carácter grave que han requerido de su traslado al hospital.

