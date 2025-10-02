Un motorista resulta herido grave tras chocar con un coche en Telde Ha sido trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 14:30 Comenta Compartir

Un motorista ha resultado herido de gravedad este jueves tras chocar con un coche en Telde, Gran Canaria. El herido ha sido trasladado al Hospital Insular.

Según ha informado el 112, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) ha recibido una alerta a las 12.43 en la que se informaba de un accidente por colisión en la calle El Roso del municipio teldense.

Se ha activado a la Policía Local, que se ha encargado de las diligencias, y dos ambulancias (una medicalizada y otra de soporte vital básico), que a su llegada han encontrado al motorista, de 26 años, con traumatismos de carácter grave que han requerido de su traslado al hospital.

Temas

Hospital Insular de Gran Canaria