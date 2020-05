«Más que una finca, aquello es una carnicería»

Tampoco muchos de ellos tenían comida a su alcance. Ovejas y otros animales muertos, tirados en el suelo o metidos en contenedores. Perros abandonados y hambrientos que se comían sus restos. No tenían otra cosa. Era la finca de los horrores.

No se atreven a contar los cadáveres que había. «Había montón, repartidos por toda la finca, perros, gatos , ovejas, y hasta la cabeza de un caballo» , sostiene esta testigo. La operación de rescate fue ardua. Duró prácticamente toda la tarde. También estuvo con ellos la Policía Local.

La presidenta en funciones de la Asociación Animalista Villa de Ingenio, que prefiere no revelar su nombre, no daba crédito. «Jamás había visto lo que vi aquí», confesaba nada más salir de la finca. Con ellos se llevaron un conejo, varias gallinas, ocho perros y un cochino, los que estaban en peor estado. Los otros se quedaron en la explotación, pero confían en que el seguimiento policial garantice que a partir de ahora sean mejor atendidos.

Podridos al sol

Fuentes policiales sostienen que era tal el abandono del propietario que no solo no cuidaba como era debido a los animales vivos que tenía a su cargo, sino que a los que se iban muriendo ni se molestaba en retirarlos, como obliga la ley, ni los llevaba ante un gestor autorizado. Dejaba que se pudrieran al sol, cuando no servían de alimento para otros animales. A otros los metía en contenedores, donde se los encontraron ayer los agentes y los voluntarios de las protectoras.

Las instalaciones tampoco se hallan en buenas condiciones ni los habitáculos en los que están encerrados los animales, sin limpiar y plagados de excrementos. La mayoría no contaba con un techo del que protegerse del sol.