Las muertes por ahogamiento descendieron en Canarias

Tenerife, a la cabeza

Los menores que sufrieron lesiones de carácter moderado o grave se elevan a seis, cuatro de los cuales sufrieron el incidente en piscinas de establecimientos hoteleros y tenían entre 3 y 5 años. Otros diez menores pudieron ser rescatados del agua por socorristas evitando consecuencias mayores.

Las islas que han registrado incidentes en el agua, con niños como protagonistas, son las siguientes: Tenerife, 11 menores; Gran Canaria, 5; Lanzarote, 3, y Fuerteventura, 2. Del total, seis de los accidentados fueron niñas, frente a quince niños.

La plataforma recuerda que el accidente acuático sigue siendo la primera causa de muerte no intencional en las islas, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial, y la causa principal que origina un accidente en el medio acuático es la imprudencia, que por lo general se traduce en no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia y no saber cómo actuar en una corriente de retorno.

Ante esta realidad, aboga por implementar la cultura de la seguridad acuática, tanto entre la población local como foránea, a través de la difusión de los 16 spots que conforman la campaña audiovisual, grabada en seis idiomas y que ya está siendo emitida en medio centenar de hoteles de cinco países.