Imagen del robo con violencia en la vivienda de la víctima.
Imagen del robo con violencia en la vivienda de la víctima. C7

Un joven de 19 años detenido por agredir a una mujer durante un asalto en Tenerife

La Guardia Civil arrestó al sospechoso en Guargacho tras agredir a la víctima junto a otro encapuchado que continúa en busca y captura

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:50

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Guargacho, en el municipio tinerfeño de San Miguel, a un joven de 19 años acusado de participar en un violento intento de robo en el interior de una vivienda.

Los hechos se produjeron hace varios meses, a plena luz del día, cuando la víctima abrió la puerta tras escuchar el timbre. En ese momento fue atacada por dos individuos encapuchados: uno la retuvo con gran violencia mientras el otro accedía al domicilio. Sin embargo, los asaltantes huyeron sin consumar el robo gracias a los gritos de auxilio de la mujer.

El suceso quedó registrado por una cámara de seguridad, lo que permitió a los agentes del Área de Investigación de Granadilla de Abona identificar y arrestar a uno de los presuntos autores. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granadilla de Abona.

La investigación continúa abierta para dar con el segundo implicado, que aún no ha sido localizado.

