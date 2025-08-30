Un joven de 19 años detenido por agredir a una mujer durante un asalto en Tenerife La Guardia Civil arrestó al sospechoso en Guargacho tras agredir a la víctima junto a otro encapuchado que continúa en busca y captura

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Sábado, 30 de agosto 2025, 10:50

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Guargacho, en el municipio tinerfeño de San Miguel, a un joven de 19 años acusado de participar en un violento intento de robo en el interior de una vivienda.

Los hechos se produjeron hace varios meses, a plena luz del día, cuando la víctima abrió la puerta tras escuchar el timbre. En ese momento fue atacada por dos individuos encapuchados: uno la retuvo con gran violencia mientras el otro accedía al domicilio. Sin embargo, los asaltantes huyeron sin consumar el robo gracias a los gritos de auxilio de la mujer.

El suceso quedó registrado por una cámara de seguridad, lo que permitió a los agentes del Área de Investigación de Granadilla de Abona identificar y arrestar a uno de los presuntos autores. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granadilla de Abona.

La investigación continúa abierta para dar con el segundo implicado, que aún no ha sido localizado.