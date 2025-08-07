Investigado por robar un coche y causar un accidente con dos heridos graves en Agüimes El supuesto autor de los hechos se hizo pasar por un empleado de una empresa de alquiler de vehículos con el objetivo de engañar a un turista que se disponía a devolver su coche en el aparcamiento del aeropuerto

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 7 de agosto 2025, 13:59

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha puesto bajo investigación a un hombre por su presunta implicación en un robo con fuerza en vehículo y un delito contra la seguridad vial tras considerarlo responsable de un accidente en el que hubo dos heridos graves.

La investigación, realizada a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Agüimes (Gran Canaria), reveló que el supuesto autor de los hechos se hizo pasar por un empleado de una conocida empresa de alquiler de vehículos con el objetivo de engañar a un turista que se disponía a devolver su coche de alquiler en el aparcamiento del aeropuerto, ha explicado este jueves el instituto armado en un comunicado.

De este modo, la víctima le entregó las llaves del vehículo «de forma fraudulenta mediante engaño« y »aprovechando la confianza y su desconocimiento«.

Tras ese suceso, el pasado 22 de julio el investigado provocó un grave accidente en el kilómetro 30,558 de la GC-100, en Agüimes, tras no respetar la prioridad de la vía e invadir el carril de sentido contrario para realizar un giro a la izquierda, colisionando frontalmente con otro turismo.

La Guardia Civil ha explicado que «las consecuencias del impacto fueron devastadoras, pues ambos vehículos sufrieron daños de considerable magnitud y, hasta el momento, no ha sido posible calcular el valor económico de las pérdidas materiales«, aunque »todo apunta a que los vehículos han quedado reducidos a siniestro total«.

El cuerpo policial ha señalado que los tres ocupantes del segundo vehículo sufrieron lesiones debido a la negligencia del investigado, «responsable del violento choque».

Dos de ellas debieron ser trasladadas de urgencia al hospital tras sufrir fracturas en las costillas y el esternón. Una tuvo que ser sometida a sutura con grapas metálicas debido a una herida en la zona craneal, mientras que la otra presenta una fractura en la muñeca, y ambas permanecen a la espera de intervención quirúrgica, indica la nota.

La Guardia Civil ha señalado que el presunto responsable del accidente abandonó el lugar sin prestar auxilio, lo que «pone de manifiesto no solo un claro desprecio por la vida y la integridad física de las personas, sino también la comisión de delitos tipificados en el Código Penal«.

Durante la inspección ocular del vehículo sustraído, los agentes del Área de Investigación observaron además que se le había hurtado una de sus ruedas originales (llanta y neumático), siendo sustituida por la de repuesto.

La Guardia Civil ha informado que está realizando las correspondientes actuaciones que serán remitidas al Juzgado de Telde.