Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento donde los efectivos desplazado trasladan al herido en helicóptero. C7

Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán

El afectado fue trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria | El individuo realizaba trabajos en una vivienda ubicada en la Avenida Los Canarios

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:53

Un hombre de 55 años resultó gravemente herido en el mediodía de este jueves tras caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba trabajos en una vivienda ubicada en la Avenida Los Canarios, en el municipio de Mogán.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 13:00 horas, activando de inmediato un amplio dispositivo de emergencia. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado. También intervinieron efectivos de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil y Policía Local.

Mientras los recursos terrestres se dirigían al lugar del incidente, el helicóptero del SUC aterrizó en el muelle de Arguineguín con apoyo de Protección Civil. El personal sanitario valoró al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia hasta el muelle, donde se realizó la transferencia aérea al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El paciente ingresó en estado crítico.

La Policía Local instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Por su parte, los bomberos colaboraron en las labores de asistencia y evacuación junto al personal sanitario y de Protección Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  3. 3 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  4. 4 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso
  5. 5 Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
  6. 6 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  7. 7 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  8. 8 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  9. 9 El Rincón de Tenteniguada: tierra de aparceros, guindas y tajinastes
  10. 10 Agricultura blinda a Canarias ante la filoxera de la vid pese al rechazo del sector vitivinícola

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán

Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán