Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán El afectado fue trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria | El individuo realizaba trabajos en una vivienda ubicada en la Avenida Los Canarios

Un hombre de 55 años resultó gravemente herido en el mediodía de este jueves tras caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba trabajos en una vivienda ubicada en la Avenida Los Canarios, en el municipio de Mogán.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 13:00 horas, activando de inmediato un amplio dispositivo de emergencia. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado. También intervinieron efectivos de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil y Policía Local.

Mientras los recursos terrestres se dirigían al lugar del incidente, el helicóptero del SUC aterrizó en el muelle de Arguineguín con apoyo de Protección Civil. El personal sanitario valoró al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia hasta el muelle, donde se realizó la transferencia aérea al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El paciente ingresó en estado crítico.

La Policía Local instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Por su parte, los bomberos colaboraron en las labores de asistencia y evacuación junto al personal sanitario y de Protección Civil.

