Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de ambulacia del Servicio de Urgencias Canario. C7

Un hombre herido grave tras caerse a la vía parte de un conducto de extracción de un restaurante en Arona

El individuo, de nacionalidad extranjera y de 29 años, sufrió un traumatismo craneal en la tarde de este viernes y tuvo que ser traladado al Hospital Universitario Hospiten Sur

Ep

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:00

Un hombre, de nacionalidad extranjera y de 29 años, ha resultado herido este viernes tras caer a la vía parte de un conducto de extracción de un local en Arona (Tenerife), en la calle La Paloma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que parte de un conducto de extracción de un restaurante había caído a la vía pública y había golpeado a un transeúnte, que resultó herido a consecuencia del impacto, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneal de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Precisó de traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Efectivos de los bomberos procedieron a balizar la zona y a establecer las medidas preventivas correspondientes. Mientras, la Policía Local instruyó diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  2. 2 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  3. 3 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  4. 4 Se elevan a 17 las personas afectadas por el brote hospitalario de salmonela
  5. 5 Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes
  6. 6 Concierto de Camilo en Gran Canaria: el artista ya está en la isla y le espera un Arena a reventar
  7. 7 Calendario laboral: estos son los días festivos en Canarias en 2026
  8. 8 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
  9. 9 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un hombre herido grave tras caerse a la vía parte de un conducto de extracción de un restaurante en Arona

Un hombre herido grave tras caerse a la vía parte de un conducto de extracción de un restaurante en Arona