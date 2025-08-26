Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de ambulancias. C7

Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza

El afectado, de 40 años, sufrió un traumatismo en una pierna y fue trasladado en ambulancia medicalizada a Hospiten Roca

Ep

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 26 de agosto 2025, 11:36

Un hombre de 40 años resultó herido de carácter grave este martes después de que parte de un palé con barriles de cerveza que transportaba le cayera encima en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba un traumatismo grave en un miembro inferior. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia medicalizada a Hospiten Roca para recibir atención especializada.

En el operativo también intervinieron efectivos de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que colaboraron en la actuación, así como agentes de la Policía Local, encargados de instruir las diligencias correspondientes.

