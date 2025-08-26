Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
El afectado, de 40 años, sufrió un traumatismo en una pierna y fue trasladado en ambulancia medicalizada a Hospiten Roca
Ep
San Bartolomé de Tirajana
Martes, 26 de agosto 2025, 11:36
Un hombre de 40 años resultó herido de carácter grave este martes después de que parte de un palé con barriles de cerveza que transportaba le cayera encima en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba un traumatismo grave en un miembro inferior. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia medicalizada a Hospiten Roca para recibir atención especializada.
En el operativo también intervinieron efectivos de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que colaboraron en la actuación, así como agentes de la Policía Local, encargados de instruir las diligencias correspondientes.
Un hombre de 40 años en estado grave tras caerle encima la carga que transportaba en la Avenida Gran Canaria en San Bartolomé de Tirajana #GranCanaria— 112 Canarias (@112canarias) August 26, 2025
Más información⬇️https://t.co/SKBR90JIL2 pic.twitter.com/9ZNcEtxHUJ
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.