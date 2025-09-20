Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imágenes del accidente. C7

Un herido por el vuelco de un vehículo en La Graciosa

El accidente tuvo lugar en una de las carreteras de tierra de la isla de La Graciosa, en las cercanías del pequeño núcleo de Pedro Barba

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:23

Un vehículo volcó este sábado en una de las carreteras de tierra de la isla de La Graciosa, en las cercanías del pequeño núcleo de Pedro Barba, y dejó herido al conductor. En principio, por la información que aportan fuentes de los servicios de emergencia lanzaroteños, esta persona, pese a todo, pudo salir del coche por su propio pie y no consta que en el vehículo viajasen más personas.

El accidente se produjo en torno a las 13.00 horas, momento en que el Cecoes recibió la alerta. De inmediato fueron movilizados los bomberos del Consorcio de Emergencias Lanzarote-La Graciosa, que al llegar al lugar comprobaron que la persona accidentada ya se encontraba fuera del coche. Ayudaron a los servicios sanitarios a la atención del herido, que fue inmovilizado y trasladado en ambulancia.

Acto seguido, los bomberos pusieron otra vez al vehículo sobre sus cuatro ruedas, lo sacaron de la vía, lo balizaron y le desconectaron la batería.

También acudieron agentes de la Policía Local de Teguise, encargados de las diligencias.

