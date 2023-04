Herido grave un policía nacional en Murcia al recibir un hachazo en la cabeza

Un subinspector de la Policía Nacional se encuentra hospitalizado después de que este jueves recibiese un hachazo en Murcia, según confirmaron fuentes policiales. El agente, que se encontraba fuera de servicio en ese momento, se enfrentó, al parecer, a tres asaltantes, llegó a identificarse como miembro del cuerpo pero, aún así, fue salvajemente agredido. La Policía Nacional, que ha abierto una investigación para aclarar el ataque, ya ha detenido a los tres sospechosos.

Este jueves, en torno a las cinco de la tarde, según explican fuentes policiales, este subinspector, destinado en la comisaría de Alcantarilla, salió a correr por la orilla del río y al llegar a la zona de La Fica, en Murcia, se tuvo que desviar por unas obras. Algunas fuentes explicaron que en un descampado cercano el hombre tropezó con una mujer que, al parecer, había sufrido un robo y tenía la ventanilla rota. El agente, pese a encontrarse fuera de servicio, le ofreció su ayuda y decidió acercarse a una vivienda cercana por si tenían alguna pista sobre el autor del saqueo. Allí se encontró con tres jóvenes -uno de ellos armado con un hacha- que comenzaron a agredirle.

Fuentes oficiales precisaron sin embargo que, por el momento, la investigación solo ha revelado que el agente inició una discusión con los jóvenes y que, al identificarse como policía, estos le agredieron con dureza. La víctima trató de defenderse con uñas y dientes pero el joven que llevaba el arma supuestamente la asestó un hachazo en la cabeza y le lesionó además en los brazos.

Como consecuencia del ataque, el policía quedó gravemente herido. Una mujer le prestó auxilio y le ayudó a esconderse mientras alertaba a la Policía. Fue trasladado a un hospital de Murcia donde aún permanece hospitalizado, según confirman las fuentes. El hombre, aunque lesionado, se encuentra fuera de peligro.

Los tres sospechosos, que afrontan un presunto delito de atentado a agente de la autoridad con lesiones graves, pasarán mañana a disposición de un juzgado de instrucción de Murcia.

Preguntado por este diario el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) de Murcia, Adrián Rodríguez, condenó los hechos y avanzó que su organización se personará como acusación particular. «Intentaremos que estos hechos, que cada vez son más frecuentes, no queden impunes», remarcó.