Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 16 de octubre 2025, 08:55 | Actualizado 09:45h. Comenta Compartir

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado de que, alertados por el CECOES 1-1-2, los efectivos se desplazaron este jueves hasta una vivienda situada en la calle Góngora de Arrecife para realizar una apertura de vivienda, después de que el inquilino llevara varios días sin dar señales de vida.

Los bomberos accedieron al interior del domicilio a través de una ventana que se encontraba abierta, utilizando el vehículo de altura ECO 3. Una vez dentro, localizaron a un hombre tumbado en el sofá junto a su perro.

Tras la intervención, los efectivos abrieron la puerta principal para permitir la entrada de los Servicios Sanitarios y de la Policía Nacional. El médico de guardia certificó el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.