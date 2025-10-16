Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucedió en Lanzarote

Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida

El Consorcio de Seguridad y Emergencias intervino tras ser alertado por el CECOES para acceder al domicilio en la calle Góngora, y localizó el cuerpo del hombre fallecido en el sofá junto a su perro

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:55

Comenta

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado de que, alertados por el CECOES 1-1-2, los efectivos se desplazaron este jueves hasta una vivienda situada en la calle Góngora de Arrecife para realizar una apertura de vivienda, después de que el inquilino llevara varios días sin dar señales de vida.

Los bomberos accedieron al interior del domicilio a través de una ventana que se encontraba abierta, utilizando el vehículo de altura ECO 3. Una vez dentro, localizaron a un hombre tumbado en el sofá junto a su perro.

Tras la intervención, los efectivos abrieron la puerta principal para permitir la entrada de los Servicios Sanitarios y de la Policía Nacional. El médico de guardia certificó el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»
  7. 7 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  8. 8 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 15 de octubre
  10. 10 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida

Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida