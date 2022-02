Un futbolista maltrata a su gato en un escandaloso vídeo

El futbolista francés, de 27 años, grabó un vídeo en el que sale claramente maltratando a su gato. En ese vídeo aparece pateando al animal como si de un balón de fútbol se tratara, además de golpearlo en la cara mientras lo sujeta un niño.

El vídeo ha sido publicado por el diario británico 'The Sun', y fue grabado por el hermano de Kurt Souman. Tras esa horrible grabación, los hermanos decidieron compartirlo en redes sociales bajo el título «sa begin» (está comenzando).

Al parecer el gato había roto un jarrón y el jugador decidió castigarlo de esa manera.

El jugador se disculpa

Tras la publicación del vídeo, Kurt Zouma ha querido disculparse. «No hay excusas para mi comportamiento, que lamento sinceramente», además, añadió que «quiero decir que lo siento mucho a cualquiera que se molestó por el vídeo. Me gustaría asegurarles a todos que nuestros dos gatos están perfectamente bien y saludables. Son amados y apreciados por toda nuestra familia, y este comportamiento fue in incidente aislado que no volverá a suceder«.