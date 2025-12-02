Un accidente por alcance provoca retenciones en la GC‑1, a la altura de Telde La circulación en la GC‑1 se vio seriamente afectada por el accidente de dos vehículos en el kilómetro 12 de la vía, a la altura de Las Huesas y El Goro

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 14:25 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

En las primeras horas de la tarde de este martes, la circulación en la GC‑1 se vio seriamente afectada por el accidente de dos vehículos en el kilómetro 12 de la vía, a la altura de Las Huesas y El Goro.

Según informó el 112 Canarias, el accidente se produjo por un choque por alcance entre ambos coches. Hasta el momento se desconoce el alcance de las personas involucradas en el suceso.

Al lugar acudieron una ambulancia del Servicio Canario de Salud (SUC) y una unidad de la Guardia Civil, que trabajan en la zona para atender a los afectados y restablecer la normalidad en el tráfico.

En actualización Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

Temas

Tripoli