El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
El accidente tuvo lugar en la GC-23, a la altura del Hospital Universitario Doctor Negrín, en sentido puerto
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 2 de diciembre 2025, 09:43
El vuelco de dos vehículos en la GC-23, a la altura del Hospital Universitario Doctor Negrín, en sentido puerto, está provocando largas retenciones en la mañana de este martes en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso cerró el acceso de la rotonda del propio hospital.
Según informa el 112 Canarias, los ocupantes de ambos coches han sido atendidos en el lugar de los hechos con distintas heridas de carácter leve.
En la zona intervienen efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, dos ambulancias del Servicio Canario de Salud (SUC) y el servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, mientras que desde el 112 Canarias se solicita precaución a los usuarios de la vía.
Accidente de circulación con vuelco en la GC-23 en el acceso a la Rotonda del Hospital Doctor Negrín.— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) December 2, 2025
Unidades de Distritos se encuentran en el lugar.
Intervienen @BomberosLPA , ambulancia del #SUC y @carreterasCabGC pic.twitter.com/lKtQOZUZUp
