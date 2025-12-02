Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Comisión parlamentaria, en directo: Poli Suárez aborda el plan contra acoso escolar
Imagen de archivo de la Gc-23. Arcadio Suárez

El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

El accidente tuvo lugar en la GC-23, a la altura del Hospital Universitario Doctor Negrín, en sentido puerto

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:43

Comenta

El vuelco de dos vehículos en la GC-23, a la altura del Hospital Universitario Doctor Negrín, en sentido puerto, está provocando largas retenciones en la mañana de este martes en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso cerró el acceso de la rotonda del propio hospital.

Según informa el 112 Canarias, los ocupantes de ambos coches han sido atendidos en el lugar de los hechos con distintas heridas de carácter leve.

En la zona intervienen efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, dos ambulancias del Servicio Canario de Salud (SUC) y el servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, mientras que desde el 112 Canarias se solicita precaución a los usuarios de la vía.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

