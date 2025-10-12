Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico Cuatro personas perdieron la vida en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma, mientras otros conductores y un usuario de patinete resultaron heridos de diversa consideración

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 12 de octubre 2025, 17:23 | Actualizado 17:35h.

Canarias ha vivido un fin de semana trágico en las carreteras de las islas, con cuatro personas fallecidas y varios heridos en distintos accidentes registrados entre la noche del viernes y la madrugada del domingo, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 Canarias.

El primer siniestro mortal ocurrió el viernes por la tarde en Firgas (Gran Canaria), cuando un motorista perdió la vida tras colisionar con un turismo en la carretera GC-300. El hombre quedó atrapado bajo el vehículo y tuvo que ser liberado por los Bomberos del Consorcio de Gran Canaria, aunque el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

El sábado por la noche, otro motorista falleció en la carretera hacia el puerto de Tazacorte (La Palma) tras colisionar con un vehículo, también según el 1-1-2. A pesar de la rápida actuación de los servicios de emergencia, el conductor había sufrido heridas mortales.

El siguiente accidente ocurrió a primera hora del sábado, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), cuando un turismo y una guagua colisionaron frontalmente en la carretera FV-20. El conductor del coche, un hombre de 39 años, falleció en el acto. A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor, al presentar lesiones incompatibles con la vida. Por su parte, el chófer de la guagua fue atendido por diversas lesiones de carácter leve, según precisaron los servicios de emergencia.

A estas tragedias se suma el accidente ocurrido este domingo en un circuito deportivo de Arona (Tenerife), donde un motorista de 51 años impactó contra un muro. El personal sanitario desplazado al lugar solo pudo certificar su fallecimiento.

En este mismo fin de semana, otros accidentes dejaron varios heridos de diversa consideración. En Fasnia (Tenerife), una motocicleta se salió de la vía y colisionó contra una valla protectora este sábado en la carretera de Los Roques, resultando heridas dos personas, una de ellas en estado crítico con traumatismo craneal.

Horas más tarde, en Güímar (Tenerife), un motorista de 29 años sufrió una caída en la TF-28 este domingo, a la altura del barranco de Badajoz, quedando atrapado en una zona de vegetación. Fue rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con traumatismos de carácter moderado.

Por último, también en Arona, un hombre de 38 años resultó herido al caer con su patinete durante la madrugada del domingo en la avenida de Los Playeros. Presentaba un traumatismo en la extremidad superior de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Hospitén Sur.