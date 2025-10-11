Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas El motorista quedó atrapado bajo el vehículo cuando circulaba por la carretera GC-300

Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de octubre 2025, 13:08

Un motorista falleció la tarde del pasado viernes tras chocar con un turismo cuando circulaba en la carretera GC-300, en el municipio de Firgas, según ha informado este sábado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

El motorista quedó atrapado bajo el vehículo, por lo que tuvo que ser liberado por efectivos de los Bomberos del Consorcio de Gran Canaria, señala el 1-1-2.

El personal del Servio de Urgencia Canario (SUC) que se desplazó al lugar del suceso confirmó su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

La Guardia Civil se encargó de efectuar el atestado, según indica el 1-1-2, que fue alertado del suceso a las 19.42 horas y que desplazó a tres ambulancias del SUC, una de soporte vital básico, otra sanitarizada y una medicalizada.