Fallece un ciclista tras sufrir un accidente con un vehículo en Tenerife

EFE Icod de Los Vinos Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:47

Un hombre de 50 años que circulaba en bicicleta falleció en la tarde de este martes tras sufrir un accidente al chocar con un vehículo en el municipio de Icod de Los Vinos, en Tenerife.

El suceso tuvo lugar en la carretera del Amparo del mencionado municipio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, la Policía Local y la Guardia Civil tras recibir una alerta en la que se comunicaba que un ciclista precisaba de asistencia sanitaria tras colisionar con un coche.

EL personal del SUC valoró al afectado, quien presentaba lesiones de gravedad, y procedió con su traslado al Hospital del Norte, pero durante el trayecto entró en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, falleció al llegar al centro hospitalario.