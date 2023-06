No existe atraco más surrealista que este: «Me voy, me está dando un ataque de ansiedad»

Las cámaras de seguridad de un establecimiento de Badalona captaron uno de los atracos más surrealistas de la historia. Una mujer, con el rostro cubierto y vestida de negro irrumpió en la tienda a altas horas de la mañana. Con un cuchillo de grandes dimensiones, golpeó el mostrador y pidió al dependiente que cerrara todo. Sin rechistar, el comerciante dijo que estaba bien, «¿qué quieres?«, dijo.

«Hoy morirás, cierra la persiana», dijo la atracadora. A partir de ahí, los protagonistas empezaron a forcejear: el cuchillo contra un taburete, dos largos minutos que terminaron con la huida de la mujer. «Mira, me voy simplemente porque me voy. Me voy porque... Me voy porque me está dando un ataque de ansiedad».

El vídeo se ha viralizado en redes porque el atraco a esta tienda de Badalona parece de broma.