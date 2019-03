El pocero ratifica que tapó con una piedra el pozo donde luego cayó Julen

Su letrado, Javier Rodríguez, ha explicado que cuando se hace una prospección antes siempre se pone una boquilla de hierro para evitar que la tierra que sale vuelva a caer dentro y que tras comprobar su cliente que no había agua retiró dicha boquilla.

Ha argumentado que tras la caída de Julen comprobó que se había rebajado la zona y que no estaba la piedra con la que había tapado el sondeo.

Antonio Sánchez ha comparecido en calidad de testigo durante unos cuarenta minutos y ha relatado cómo dejó el pozo tras determinar que no tenía agua, cómo se lo encontró tras el accidente y algunas concreciones sobre la prospección.

Tierra alrededor

Al retirar la boquilla de hierro, ha argumentado, siempre se crea un derrumbamiento que deja sobre el pozo como un pequeño cráter sobre el que el pocero colocó la piedra, a la espera de que una máquina retirara los 6.000 kilos de tierra que había alrededor del pozo, "ya que es imposible retirarlo con una pala y él no tenía medios para ello".

Además el pocero ha explicado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, instructora del procedimiento, que cuando se quita la boquilla siempre cae tierra y que esa es la tierra que había debajo del pequeño Julen de 2 años.

También ha relatado a la magistrada que sólo selló dos pozos porque tenían agua, mientras que al cayó Julen, lo tapó con una piedra: "los que no tienen agua no se sellan", ha apostillado, porque "no tienen ninguna utilidad".