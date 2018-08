El padre del autor del tiroteo: «Por favor, que se entregue»

La Policía Nacional intensificó durante la jornada de ayer la búsqueda de Eduardo S.G., de 28 años y vecino de Montaña del Gallego de Telde, al que perdieron la pista en la noche del pasado domingo en San Bartolomé de Tirajana tras, presuntamente, protagonizar un tiroteo con varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El padre del fugado suplicó ayer, por medio de este periódico, que su hijo recapacitase y por eso le lanzó este mensaje: «Le pido por favor que se entregue, que no hay que seguir con esto porque puede suceder una desgracia», manifestó. Asistido por el abogado Emilio Collazos, detalló que se trata de «un chico que no bebe, no toma drogas y ni siquiera fuma. Lo que ha hecho no es justificable, pero ha perdido la cabeza y necesita ayuda», contó. Tanto la familia como el abogado afirman que no tienen «idea de donde se encuentra ya que no lleva móvil y por eso no podemos convencerle». El padre detalló que las armas que entregó a la policía eran suyas porque se dedica a la caza y al tiro deportivo y cuenta con licencia, pero sostiene que su hijo «no es peligroso, ni mucho menos. Nunca ha pegado a nadie».