Dos personas resultan heridas en distintos accidentes de tráfico en Tenerife

Un motorista de 62 años y un ciclista de 50 años son las dos víctimas de las colisiones en la zona de Guaza (Arona) y en La Matanza

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:32

El primer incidente tuvo lugar en la carretera TF-1, sentido sur, en las inmediaciones de la zona de Guaza (Arona), sobre las 7:00 h . Cuando se alertó a los servicios de emergencias de un motorista herido en la colisión de varios vehículos. El hombre, de 62 años, en el momento inicial de la asistencia presentó distintos traumatismos de carácter moderado, que trasladaron en ambulancia para que recibiera antención al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y el personal del Servicio de Conservación de Carreteras realizó labores de limpieza en la calzada.

El segundo accidente tuvo lugar en el puente que cruza TF-5, a su paso por el municipio de La Matanza, tras la colisión de un turismo y una bicicleta. Fue el propio ciclista afectado, un hombre de 50 años, quien hizo la llamada sobre a las 10:00 h solicitando asistencia sanitaria. La víctima presentó lesiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Poco tiempo más tarde, se trasladó al herido en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

