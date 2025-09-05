Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la Policía Nacional. C7

Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria

Los autores son dos jóvenes de 19 y 20 años que intimidaron a las víctimas con un cuchillo de cocina

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:04

La Policía Nacional detuvo a dos individuos de 19 y 20 años como presuntos autores de un delito de robo a dos jóvenes tras amenazar con un cuchillo de cocina a uno de ellos para que le entregaran sus pertenencias en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves 4 de septiembre cuando las dos víctimas se encontraban sentadas en un banco en la calle.

Gracias a la geolocalización de un teléfono móvil sustraído, los agentes lograron ubicar a los detenidos en una calle de la capital, donde fueron localizados. En el cacheo de seguridad efectuado a los sospechosos se intervino un bono de transporte a nombre de una de las víctimas, además de un abrigo rojo que coincidía con la vestimenta descrita.

Los dos detenidos, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición judicial, según informa el comunicado.

