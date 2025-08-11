Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del registro policial de este lunes en la calle Molino de Viento, en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria

La Policía Nacional y la unidad GOIA-UE acordonaron en la mañana de este lunes un local de la calle Molino de Viento, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la investigación

Lucía Álamo Valencia
Javier Darriba

Lucía Álamo Valencia y Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:47

Diez personas han sido detenidas en el transcurso de una operación contra el tráfico de drogas realizada por la Policía Nacional en la calle Molino de Viento, en el barrio de Arenales, de Las Palmas de Gran Canaria y en otros puntos más de la isla, según confirman agentes a este medio de comunicación.

A primera hora de la mañana de este lunes, la Policía Nacional realizó varios registros en la calle mencionada ya que se trata de uno de los puntos más afectados por este tipo de actividades ilícitas.

En el transcurso de la operación se han practicado siete entradas y registros en domicilios, deteniéndose a más de diez de personas e incautándose distintas cantidades de sustancias estupefacientes.

La unidad GOIA-UE (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo) de la Policía Local acordonó la zona y reguló el tráfico.

La investigación permanece bajo secreto de sumario.

