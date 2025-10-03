30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur Durante la operación se logró recuperar objetos sustraídos valorados en más de dos millones de euros

Efe Santa Cruz de Tenerife Viernes, 3 de octubre 2025, 15:31

La Guardia Civil ha detenido a 30 personas e investiga a otras 21 como presuntas autoras de múltiples robos en las maletas de pasajeros en el aeropuerto Sur-Reina Sofía de Tenerife, como presuntos autores de los delitos de pertenencia grupo criminal, robo con fuerza, daños, receptación y blanqueo de capitales.

La investigación se remonta a finales de 2023, cuando el instituto armado llevó a cabo la operación 'Oretel' tras detectar un aumento en el número de denuncias y quejas interpuestas por los viajeros debido a robos y hurtos en el interior de sus maletas facturadas, según ha explicado este viernes la Guardia Civil en una nota.

Durante la operación fueron detenidos 14 trabajadores del aeropuerto e investigados otros 20, y se logró recuperar objetos sustraídos valorados en más de dos millones de euros.

Durante los registros realizados en esa operación de 2023 en taquillas de los trabajadores, sus vehículos particulares y viviendas, se incautó diverso material que ha sido exhaustivamente analizado por los agentes especializados y que han originado una nueva operación.

Fruto de esta nueva operativa, denominada «Boro TF», se ha acusado a un total de 51 personas más en el marco de ese grupo criminal que, unidos a los 34 acusados en 2023, suman un total de 85 personas investigadas en esos graves hechos delictivos hasta el momento.

Gracias a esta investigación, los agentes averiguaron que en una joyería ubicada en Santa Cruz de Tenerife, se habrían vendido durante años por parte de algunos de los acusados oro, relojes y objetos preciosos que sustraían de los equipajes, motivo por el cual en el día de ayer realizaron una inspección en la que fueron aprehendidos piezas de joyería valoradas en más de 59.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto Tenerife Sur con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Granadilla de Abona.

