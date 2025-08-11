Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona La intervención se produjo cuando agentes de paisano realizaron las comprobaciones pertinentes en lugar de los hechos

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras sustraer varias prendas de ropa en un establecimiento de la zona comercial de Triana.

La intervención se produjo cuando agentes de paisano realizaron las comprobaciones pertinentes y constataron que el individuo tenía una prohibición vigente de acudir a esa zona, según informó la Policía Local.

Agentes de la UPAL 🚔, en labores de prevención de paisano en la Zona Triana, han detenido a un individuo que había hurtado prendas de ropa de un establecimiento. Tras las comprobaciones pertinentes, se confirmó que le constaba una prohibición de acudir a la zona. pic.twitter.com/jzx4yMHxbN — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) August 11, 2025

