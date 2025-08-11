Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de archivo de la Policía Local. C7

Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona

La intervención se produjo cuando agentes de paisano realizaron las comprobaciones pertinentes en lugar de los hechos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:44

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras sustraer varias prendas de ropa en un establecimiento de la zona comercial de Triana.

La intervención se produjo cuando agentes de paisano realizaron las comprobaciones pertinentes y constataron que el individuo tenía una prohibición vigente de acudir a esa zona, según informó la Policía Local.

