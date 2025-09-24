Detenido por conducir un furgón de forma errática en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria El conductor huyó en una primera instancia, pero la Policía Local logró interceptarlo momentos después

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:20

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la pasada noche a un varón que conducía un furgón de forma errática en la zona del puerto de la capital grancanaria.

En una primera instancia, el conductor huyó de los agentes hasta que momentos más tarde lograron detenerlo. Según informa el cuerpo policial, el detenido mostró una actitud agresiva y resistente, lo que supuso la detención por parte de la UNE por atentado, desobediencia y resistencia grave a la autoridad.