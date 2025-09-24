Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Local. C7

Detenido por conducir un furgón de forma errática en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria

El conductor huyó en una primera instancia, pero la Policía Local logró interceptarlo momentos después

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:20

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la pasada noche a un varón que conducía un furgón de forma errática en la zona del puerto de la capital grancanaria.

En una primera instancia, el conductor huyó de los agentes hasta que momentos más tarde lograron detenerlo. Según informa el cuerpo policial, el detenido mostró una actitud agresiva y resistente, lo que supuso la detención por parte de la UNE por atentado, desobediencia y resistencia grave a la autoridad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  3. 3 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  4. 4 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  5. 5 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  8. 8 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  9. 9 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  10. 10 Muere Claudia Cardinale a los 87 años, mito indomable del cine europeo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido por conducir un furgón de forma errática en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria

Detenido por conducir un furgón de forma errática en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria