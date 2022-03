El padre de Gara: «Solo quiero que me entregue a mi hija y saber que está bien» Brian Delgado Martín denuncia que la madre de Gara Delgado tendría que haberle entregado a la niña, de 7 años, en la mañana de este lunes.

Brian Delgado Martín, residente en Las Palmas de Gran Canaria, denunció este lunes por la tarde ante la Policía Nacional el presunto secuestro de su hija por parte de la madre, residente en San Mateo. Así lo ha desvelado a este periódico visiblemente alterado por no tener a la menor con él, cuando según afirma tendría que haber sido este lunes a las 10.00 horas cuando le tocaba estar con ella.

«La madre me tiene bloqueado de todos lados, no puedo contactar con ella y saber el motivo por el que ha fallado». Brian Delgado supone que su hija está en San Mateo, donde vive su expareja. «El pasado 21 de febrero recibí un correo de una persona que no conozco diciéndome que a partir de ese momento toda información acerca de mi hija tenía que ser a través de él», afirma el padre de la menor. «Solo quiero que vuelva conmigo, porque le toca, y saber que está bien».

La asociación SOS Desaparecidos hizo un llamamiento este miércoles en su perfil de Twitter por este presunto secuestro.