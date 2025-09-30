Denunciados siete turistas por bañarse junto a cetáceos en el sur de Tenerife Se produjo en una Zona de Especial Conservación (ZEC) para la protección de estos mamíferos | Las sanciones pueden superar los 60.000 euros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 13:36

La Guardia Civil, a través de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de Playa de Las Américas, ha instruido las correspondientes actas de denuncias contra siete turistas que se bañaron junto a un grupo de cetáceos en el sur de la isla de Tenerife en aguas de la Zona de Especial Conservación (ZEC) para la protección de estos mamíferos. Esta conducta, considerada una grave infracción medioambiental, puede acarrear sanciones económicas de hasta 60.000 euros.

Los hechos sucedieron a mediados del presente mes de septiembre, cuando un vídeo comenzó a circular por grupos de WhatsApp y redes sociales mostrando a varias personas nadando junto a los cetáceos. La grabación permitió identificar tanto a la embarcación de alquiler desde la que se lanzaron al agua como a los propios infractores.

Según confirmaron los agentes de la Guardia Civil, los turistas habrían alquilado una embarcación de recreo, con la que iniciaron la jornada de navegación hasta que localizaron al grupo de cetáceos, momento en el que decidieron lanzarse al mar para nadar junto a ellos, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, que prohíbe expresamente el baño o buceo en la zona de protección de cetáceos, con el objetivo de evitar riesgos para su conservación.

Los siete identificados, un grupo de amigos de vacaciones en Tenerife, alegaron desconocer la citada normativa, no obstante, la Guardia Civil recuerda que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento. Desde la Benemérita se insiste en la importancia de respetar las normas de protección de la fauna marina, especialmente en Canarias, donde se concentra una de las mayores poblaciones de cetáceos residentes en Europa.