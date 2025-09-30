Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los turistas bañándose con un grupo de cetáceos. Guardia Civil

Denunciados siete turistas por bañarse junto a cetáceos en el sur de Tenerife

Se produjo en una Zona de Especial Conservación (ZEC) para la protección de estos mamíferos | Las sanciones pueden superar los 60.000 euros

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:36

La Guardia Civil, a través de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de Playa de Las Américas, ha instruido las correspondientes actas de denuncias contra siete turistas que se bañaron junto a un grupo de cetáceos en el sur de la isla de Tenerife en aguas de la Zona de Especial Conservación (ZEC) para la protección de estos mamíferos. Esta conducta, considerada una grave infracción medioambiental, puede acarrear sanciones económicas de hasta 60.000 euros.

Los hechos sucedieron a mediados del presente mes de septiembre, cuando un vídeo comenzó a circular por grupos de WhatsApp y redes sociales mostrando a varias personas nadando junto a los cetáceos. La grabación permitió identificar tanto a la embarcación de alquiler desde la que se lanzaron al agua como a los propios infractores.

Según confirmaron los agentes de la Guardia Civil, los turistas habrían alquilado una embarcación de recreo, con la que iniciaron la jornada de navegación hasta que localizaron al grupo de cetáceos, momento en el que decidieron lanzarse al mar para nadar junto a ellos, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, que prohíbe expresamente el baño o buceo en la zona de protección de cetáceos, con el objetivo de evitar riesgos para su conservación.

Los siete identificados, un grupo de amigos de vacaciones en Tenerife, alegaron desconocer la citada normativa, no obstante, la Guardia Civil recuerda que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento. Desde la Benemérita se insiste en la importancia de respetar las normas de protección de la fauna marina, especialmente en Canarias, donde se concentra una de las mayores poblaciones de cetáceos residentes en Europa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  2. 2 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  5. 5 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  6. 6 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  7. 7 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  8. 8 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca
  9. 9 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  10. 10 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Denunciados siete turistas por bañarse junto a cetáceos en el sur de Tenerife

Denunciados siete turistas por bañarse junto a cetáceos en el sur de Tenerife