Cuatro muertos y tres heridos en un tiroteo en un club de Nueva York

efe / nueva york

Al menos cuatro personas murieron y tres resultaron heridas ayer sábado en un tiroteo registrado en un club del distrito neoyorquino de Brooklyn.

Según informó un portavoz de la policía neoyorkina, el tioroteo tuvo lugar en un conocido club privado de este distrito que llevaba décadas abierto.

Las autoridades, por el momento no han esclarecido las causas del suceso ni han podido identificar a ningún sospechoso.

El tiroteo tuvo lugar poco antes de las 7:00 hora local (11:00 GMT) en un local registrado como un club para eventos privados, según informaron varios medios locales.

Cuatro hombres de entre 32 y 50 años fueron declarados muertos, mientras que tres personas con heridas de bala -dos hombres y una mujer- fueron trasladadas a un hospital de la zona.

Según fuentes citadas por el diario The New York Times, la Policía habría interrogando ya a dos personas en los primeros compases de la investigación, pero por el momento no se ha informado de que haya ningún detenido.

La policía de Nueva York maneja la hipótesis de que el local en el que se produjo el tiroteo era utilizado para actividades ilegales y que se utilizaba para juegos y apuestas sin las licencias necesarias. Uno de los responsables de la policía neoyorquina, Dermot Shea, dijo en declaraciones a la prensa que en el lugar del tiroteo se encontraron dos armas de fuego que se están investigando. Las primeras llamadas a la policía llegaron a las 07.00, después de que varios vecinos escucharan ruidos en el local, y los agentes tardaron apenas unos minutos en llegar al lugar del tiroteo, ya que se encuentra una comisaría a apenas tres manzanas del lugar donde se produjo el suceso, según informa el diario ABC. En el momento del suceso había 15 personas en el local.